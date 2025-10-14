Fiscalía capitalina pide al Congreso triplicar la pena por amenazas de bomba

Ciudad de México. Autoridades capitalinas solicitaron al Congreso de la Ciudad de México aprobar una reforma para endurecer las sanciones por bombas, tras los recientes actos ocurridos en escuelas y campus universitarios.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, las amenazas son el tercer delito que más se comete en la Ciudad de México y son la antesala de otros delitos como el homicidio.

«Hoy en día este delito se está presenciando en instalaciones de universidades y es importante perseguir este tipo de delitos que afectan a la comunidad estudiantil entera», dijo la fiscal Bertha Alcalde.

La propuesta de reforma al Código Penal es incrementar de uno a dos años de prisión a quien cometa el delito de amenazas. Además la pena se incrementará al triple con las siguientes agravantes:

Cuando se realicen con arma de fuego o punzocortante; cuando la persona se ostente como parte de un grupo delictivo; cuando sea para causar la muerte; cuando sea con bombas y/o aparatos explosivos; y cuando se haga contra personas que participen en un proceso penal para obstaculizar, influir o afectar su participación.

