Filtran el último y perturbador audio que mando Debanhi Escobar antes de ser asesinada: «Vatos enfermos»

El caso de Debanhi Escobar sigue siendo una herida abierta en la memoria del pueblo mexicano y más de sus padres, la joven fue asesinada en abril del año 2022 a la edad de 18 años, pero lo que más provocó indignación es que las causas de su muerte y la investigación hecha por lasautoridades presentó diversasinconsistencias.

Aunado a que las amigas que acompañaban a la joven esa noch, desaparecieron y no fueron investigadas, Debanhi habría ido a una fiesta con ellas y la dejaron, no le dieron razón a su familia sobre la joven, las autoridades locales realizaron un operativo para dar con el paradero de la fémina y casi 15 días después el cuerpo fue encontrado en una cisterna donde ya se había buscado previamente. Las autoridades de Nuevo León, señalan que la joven falleció a causa de una contusión cerebral mientras que las autoridades de la CDMX, aseguran que falleció asfixiada.

Son múltiples las inconsistencias en el caso. Hasta el momento no ha habido avances en las investigaciones pero sus padres Mario Escobar y Dolores Bazaldúa no pierden la esperanza y siguen alzando la voz, ahora salió un nuevo documental llamado “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” a través de la plataforma de HBO, que recopila las inconsistencias del caso, lo que no se ha dicho y la lucha de sus padres por encontrar la verdad y enfrentar al sistema de justicia y a algunas autoridades que parecería no quisieran que exista claridad ni que se castigue a los responsables, también muestra el apoyo de quienes sí les han dado la mano en el proceso.

