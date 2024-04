FGR impugna suspensión otorgada a Salinas Pliego sobre campo de golf

La Fiscalía General de a República (FGR) impugnó la suspensión definitiva que un juez del estado de Oaxaca le otorgó a Ricardo Salinas Pliego, contra la decisión del gobierno federal de clausurar el campo de golf Tangolunda, en Huatulco. El predio estaba concesionado al Grupo Salinas, del empresario, pero el pasado 26 de febrero, a través de un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue convertido en parque nacional.

Este jueves, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, notificó que el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional interpuso el recurso de revisión contra la resolución del 22 de marzo del presente año, donde la juez Míriam Fabiola Núñez Castillo le otorgó al empresario la medida cautelar.

El caso se turnó a un Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, quien en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

Medida cautelar no impide continuar con procedimiento administrativo

Salinas Pliego promovió el juicio de amparo el pasado 11 de marzo donde reclamó “la falta de emplazamiento a la orden de inspección, la orden de clausura del Club de Golf Tangolunda y emisión y ejecución de actos u órdenes confiscatorias”.

Al respecto, Núñez Castillo, le concedió la suspensión definitiva a Salinas Pliego, sin embargo precisó que la medida cautelar no impide a las autoridades federales seguir con el procedimiento administrativo derivado de la orden de inspección OC0058RN2024, del 4 de marzo pasado, que forma parte del expediente PFPA/4.2/2C.27.2/0028/2024, así como de la orden de inspección PFPA/4.1./2.C.27.5/0039/2024, de fecha 29 de febrero de 2024.

La impatidora de justicia afirmó en ese entonces que “al conceder la suspensión definitiva no se contravienen disposiciones de orden público, pues en el caso particular resulta mucho mayor la afectación al interés social en caso de no concederse la suspensión solicitada, puesto que, el continuar la clausura impuesta en el Campo de Golf, implicaría no darle el mantenimiento adecuado, ni el cuidado de sus lagos, así como mantener la flora y fauna del lugar por ningún medio”.

El 9 de marzo, el inmueble de 110 hectáreas fue clausurado y se le colocaron sellos; una semana después, el día 14 se efectuó una revisión del lugar.

El campo de golf Tangolunda fue concesionado al Grupo Salinas desde 2012, a finales de la administración del panista Felipe Calderón; no obstante, el contrato concluyó entre 2022 y 2023.