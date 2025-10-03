FGR detiene a Sandra “T”, socia de la Guardería ABC de Hermosillo

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a una mujer identificada como Sandra “T”, socia propietaria de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009 un incendio provocó la muerte de 49 niños y lesiones en otros 106.

Por medio de un comunicado este viernes 3 de octubre de 2025, la FGR indicó que Sandra “T” es señalada por los delitos de homicidio y lesiones culposas, siendo detenida para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra.

La captura se llevó a cabo en Nogales, Sonora, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Posteriormente, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez de la causa.

“Cabe destacar que esta persona estaba prófuga en territorio estadounidense, sin embargo, luego de diversas gestiones realizadas por la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, se efectuó su deportación controlada en la Garita l, Puerta México, Dennis DeConcini, en Nogales”, apuntó en su comunicado la autoridad federal.

El 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal se propagó hacia la Guardería ABC, subrogada en ese momento por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En dicho siniestro murieron 25 niñas y 24 niños menores de cinco años, y sobrevivieron más de 70 con quemaduras severas en su cuerpo y más de 39 con afectaciones en su organismo.

La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y, aunque se han fijado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.

Con información de López-Dóriga Digital