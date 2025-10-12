FGR destruye 23 vehículos ‘monstruos’ asegurados en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 23 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”, los cuales eran usados presuntamente por organizaciones criminales que operan en Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia federal, los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes, y fueron asegurados en diversas acciones en la citada entidad, tras acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la Guardia Estatal.

En el evento que forma parte del «Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito” se contó con la presencia del agente del Ministerio Público Federal, quien coordinó la identificación y realizó las diligencias, así como de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para verificar que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

Vehículos fueron asegurados en operativos y enfrentamientos

Cabe mencionar que, en junio pasado la FGR destruyó 15 vehículos con blindaje artesanal, los cuales fueron asegurados también por el Ejército y autoridades estatales durante operativos y enfrentamientos con diversas organizaciones criminales en distintas zonas del territorio tamulipeco.

Dichos vehículos estaban relacionados con 14 expedientes, los cuales forman parte de dinstintas investigaciones que la FGR tiene en curso contra diversas organizaciones criminales que se disputan el control territorial de la entidad.

Asimismo, en abril de este año la Representación Social de la Federación también ordenó la destrucción de otros 32 vehículos que utilizados por grupos delictivos.

Con información de Milenio