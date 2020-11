FGR desmiente a AMLO: no hay rechazo a orden de captura contra Videgaray

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no ha recibido ningún rechazo formal sobre la petición de arresto contra Luis Videgaray, ex secretario de Estado en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), acusado por sus vínculos con los sobornos del caso Odebrecht.

“El Ministerio Público Federal (MPF) no ha recibido de Juez de Control ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ‘V’. Las solicitudes de mayor información, en su caso, se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal”, detalló la FGR en un comunicado.

Esta dependencia refirió que, cuando los resultados de la investigación puedan hacerse públicos, cumplirán con el deber de informar.

Previamente, el portal LatinUs había reportado que la orden de captura contra Videgaray habría sido girada por cinco delitos federales. Además, que la solicitud estaría basada en la denuncia de hechos de Emilio Lozoya Austin, adherido al criterio de oportunidad para colaborar con las autoridades y revelar quiénes estuvieron implicados en el caso Odebrecht en México.

Sin embargo, esta petición habría sido rechazada por “falta de sustento jurídico”, pero ahora, la FGR reporta que no ha recibido tal negación de un Juez de Control.

Fuentes de alto nivel habrían revelado al medio que, el planteamiento podría ser reformulado por la Unidad Especializada en Delitos Federales de la fiscalía. Los cinco delitos por los que se buscaría detener al ex titular de Hacienda y de Relaciones Exteriores, serían: uno electoral, dos de cohecho, una asociación delictuosa y traición a la patria.

El portal digital dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola detalló que el Ministerio Público referiría un delito de “traición a la patria” por el impulso de reformas estructurales con sobornos en 2014 “con la finalidad de someter a la nación a personas extranjeras brindándoles contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos”.

Además, se consideró que el funcionario cometió un delito electoral cuando habría entregado un millón 664,000 dólares a Peña Nieto que habrían sido obtenidos en acuerdo con la empresa Odebrecht y presuntamente para su campaña presidencial del 2012.

Se le acusaría de dos delitos de cohecho. El primero estaría relacionado con presuntos recursos entregados para ayudar al priista durante su periodo presidencial entre 2012 y 2018.