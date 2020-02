FGE de Veracruz confirma detención de “La Güera”, presunta líder de Los Zetas en el estado

Diana Mayte “N”, mejor conocida como “la Güera”, presunta líder y operadora del Cártel de Los Zetas, fue detenida en la Ciudad de México.

Luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ordenará un operativo para localizar a “la Güera”, el Gobernador del mismo estado, Cuitláhuac García, y la Fiscal General de dicha entidad, Verónica Hernández Giadáns, confirmaron la detención de la mujer.

“Diana “N” alias “la Güera”, es señalada como responsable de coordinar y ejecutar diversos hechos delictivos, como secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en los municipios de Córdoba, Orizaba, Nogales y Ciudad Mendoza, así como en la zona conurbada con el Estado de Puebla”.

Además, se logró la detención de uno de sus cómplices, José Luis “N”. Ambos casos fueron llevados a cargo entre la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del estado Veracruz, reconoció hoy que es familiar de una operadora de Los Zetas.

“No voy a negar un parentesco, a la familia no se le elige, afortunadamente a los amigos sí, pero ni por los amigos, ni por la familia los actos que ellos realicen puedo yo responder, yo soy única responsable de lo que yo haga o de mis palabras”, dijo la funcionaria en el Congreso de Veracruz, donde este martes se llevó a cabo una comparecencia.

“Aclaro que a esa persona tiene más de 30 años que no tengo contacto con ella, no tengo ninguna relación con esa familia”, agregó.

La familiar de la Fiscal veracruzana es Guadalupe Hernández Hervis, identificada como “La Jefa”, quien es señalada por ser operadora de Hernán Martínez Zavaleta alias “El Comandante”.

Hernández Giadáns fue nombrada como encargada del despacho de la Fiscalía de Veracruz en septiembre de 2019, luego de que el Congreso de ese estado separara del cargo de manera temporal a Jorge Winckler Ortiz.

Fuente: Sin Embargo