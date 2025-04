Festival Axe Ceremonia 2025 guarda silencio por horas tras tragedia que deja dos muertos; el show siguió como si nada

Eran las seis de la tarde cuando ocurrió la tragedia en el Festival Axe Ceremonia 2025. Una estructura metálica colapsó dentro del Parque Bicentenario, dejando dos personas muertas, según confirmó horas más tarde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Pero en el resto del festival, la música continuó

Mientras personal forense realizaba trabajos de campo en la zona del accidente y paramédicos atendían a las víctimas —algunas con traumatismo craneoencefálico y fracturas, según el IMSS-Bienestar—, miles de asistentes permanecían ajenos a lo sucedido. En redes sociales comenzaron a circular videos, preguntas sin respuesta y denuncias sobre la supuesta eliminación de comentarios en las cuentas oficiales del evento.

Sin un comunicado inmediato por parte de la organización, el desconcierto y la indignación crecían.

En contraste, la jornada avanzaba con normalidad en el escenario principal.

La noche también recibió a Charli XCX, quien se presentó en un escenario lleno. El ambiente festivo se mantenía intacto, incluso cuando en redes sociales se viralizaban testimonios que cuestionaban por qué no se había suspendido el evento tras la tragedia.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Tomorrow X Together (TXT), la banda surcoreana de K-pop que desató una ola de gritos ensordecedores. Vestidos de blanco, con coreografías milimétricas y saludos en español como “Hola México” y “Te amo Ceremonia”, los cinco integrantes hicieron vibrar a sus fans —muchas de ellas menores de edad que llegaron desde el mediodía para alcanzar un lugar. Canciones como “Say You Love Me”, “Do It Like That” y el cover de “Eres para mí” de Julieta Venegas provocaron lágrimas, gritos y un furor colectivo que parecía no tener fin.

La emoción se expandía cuando en el público general, donde personas con tragos en mano bailaban sin conocer a la banda, atrapados por la energía del momento. Desde el fondo, los lightsticks iluminaban el parque como una constelación de colores en movimiento.

Cerrando la noche, Natanael Cano irrumpió con fuego y corridos bélicos. Vestido de blanco y con un vaso rojo en mano, el cantante de Hermosillo, Sonora, encendió al público con frases como “Bien jalados con los corridos tumbados, alv Ciudad de México”. Pese a los rumores de cancelación, el espectáculo continuó.

A las afueras, mientras vendedores ofrecían mercancía como si fuera la última oportunidad: “Es la última vez que pueden tener la playera” gritaba uno de ellos al ofrecer su mercancía y con eso la incertidumbre crecía. “No han dicho nada, mientras no confirmen no podemos especular”, contaba Hannia, una joven asistente.

Para Silvia, madre de una fan de TXT, la situación era más alarmante: “Es muy triste que los jóvenes vienen a disfrutar y pasen estas cosas. Uno deja a sus hijos con la esperanza de volverlos a ver al salir, no esperando esas noticias”.

Selina, otra asistente, lo resumió así: “La música es tan bonita y una tragedia nos pega a todos. Sabes que pudo haber sido cualquiera, y se te va la emoción que tenías luego de ver a tus bandas favoritas”.

Aunque la Alcaldía Miguel Hidalgo ordenó la suspensión inmediata del evento, algunos reportes de asistentes confirmaron que los shows continuaban en al menos ese día, mientras la investigación apenas comenzaba. Las autoridades indicaron que, al tratarse de un evento privado, el Director Responsable de Obra y el Responsable de Protección Civil contratados por los organizadores deberán rendir cuentas ante la Fiscalía General de Justicia.