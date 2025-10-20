Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia del Senado

Luego de sus viajes suntuosos al extranjero y su reciente compra de una residencia en Morelos, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña anunció que pedirá licencia por un tiempo al Senado.

“No tiene que ver con presiones ni con nada. Tengo que hacer una tarea y requiero pedir licencia”, explicó ante la pregunta de sus seguidores.

En una transmisión en su cuenta de redes sociales, el legislador dijo que hará la solicitud al Senado para tomar licencia a partir de este jueves y ofrecerá más detalles este martes a la prensa en el Legislativo.

“Tengo que atender esta tarea, no debo, no puedo, ni puedo ni debo estar atendiendo las sesiones del Senado y esta tarea que tengo que sacar, es muy importante», insistió.

Fernández Noroña está envuelto en la polémica desde septiembre del año pasado por sus constantes enfrentamientos con legisladores, principalmente de la oposición como Lilly Téllez y Alejandro Moreno Cárdenas, durante su pasada conducción como presidente del Senado.

También por los viajes que hizo a Italia y Francia, en representación del Senado, y en los cuales optó por un viaje en clase premier.

Finalmente, Fernández también estuvo en la polémica por adquirir una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, la cual reportó hasta este año en su declaración patrimonial, aunque a la fecha no ha podido explicar con exactitud los términos y condiciones de la compra, ya que es propiedad ejidal que no es sujeta de un crédito bancario, como él ha dicho que la adquirió.