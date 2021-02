“Félix Salgado tiene dos caras: dócil con los narcos, violento con las mujeres”, dice Anabel Hernández

Félix Salgado Macedonio, actual candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Gubernatura de Guerrero, habría sido permisivo a las actividades desarrolladas por el Cártel de los Beltrán Leyva y de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, mientras fue Alcalde de Acapulco, denunció la periodista Anabel Hernández.

Con base en documentos en poder de la Fiscalía General de la República y expediente de las cortes federales de Distrito de Columbia y Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, la periodista aseguró que el Cártel de los Beltrán Leyva y “La Barbie” dominaron las operaciones de trasiego de droga en Acapulco.

Salgado Macedonio gobernó Acapulco, la capital de Guerrero, de 2006 a 2008. En dicho periodo, detalló Hernández n su columna semanal en la agencia alemana Deutsche Welle (DW), el puerto se convirtió en sitio para el cierre de acuerdos entre cárteles de la doga, pago de sobornos y entrega de cocaína proveniente de Colombia.

Incluso, en una residencia del puerto, apuntó la periodista, se llevó a cabo una reunión entre Sergio Villarreal Barragán, alias “ El Grande“, lugar teniente de los Beltrán Leyva, y el general Mario Arturo Acosta Chaparro, en el que le habrían entregado más de 500 mil dólares de soborno.

La periodista añadió que en Acapulco también se convirtió en un punto rutinario para el arribo de cocaína colombiana a México.

Así, bajo la administración de Salgado Macedonio, el puerto se convirtió en centro de distribución de droga hacia Estados Unidos.

Fuentes de Morena detallaron a Anabel Hernández que la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero es una concesión al Senador Ricardo Monreal como parte del reparto entre los grupos de interés del partido.

Aparentemente, Monreal habría promovido la candidatura de Salgado Macedonio y otros senadores, con miras a la elección presidencial del 2024.

Actualmente, Salgado Macedonio enfrenta al menos cinco señalamientos por presunto abuso sexual.

El hecho ha derivado que organizaciones feministas hayan exigido a Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador a dar marcha atrás a la candidatura de Salgado Macedonio.

El pasado 17 de febrero, un grupo de mujeres y colectivos feministas solicitaron por medio de redes sociales al Presidente Andrés Manuel López Obrador que “rompa el pacto patriarcal” con Félix Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero y ha sido denunciado por violación sexual.

Por medio de los hashtags #ningunvioladorseragobernador, #Rompaelpacto o #NingunAgresorEnElPoder, colectivos feministas, actrices y demás mujeres manifestaron su rechazo por la situación del candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Guerrero.

Un día antes, Basilia, la mujer que en noviembre del año pasado denunció al hoy candidato, pidió al Presidente López Obrador no defender a Salgado Macedonio.

“Que no se siga diciendo que esto es una guerra sucia y parte de la contienda electoral, lo que dije no es mentira, voy a seguir dando batalla hasta que se me escuche, aquí hay un violador y como tal se le tiene que tratar”, agregó al anticipar que podría buscar asilo político en otro país ya que teme por su vida en caso de que el candidato gane las elecciones y obtenga más poder como Gobernador.

La denunciante ofreció una conferencia de prensa después de presentarse ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para ampliar su acusación al interior del partido y en presencia de los abogados de su presunto agresor. Sin embargo, el mismo día se ratificó la candidatura de Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero, un estado ubicado en el sureste del país, con miras a los comicios del próximo 6 de junio.

Fuente: Sin Embargo