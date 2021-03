Félix Salgado se dice víctima del mayor “linchamiento político y mediático”, al arrancar campaña

Félix Salgado Macedonio, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Guerrero, aseguró que ha sido víctima de un “linchamiento político y mediático sin precedentes”.

“Hasta el día de hoy he sido objeto de un linchamiento político y mediático, sin precedentes alguna en la historia de México, auspiciado y patrocinados por los intereses oscuros y los poderes fácticos, cuyo principal objetivo es obstaculizar el proyecto de la Cuarta Transformación, movimiento impulsado por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseveró durante el arranque de su campaña.

Salgado Macedonio destacó que la denostación y calumnias son una “consecuencia mínima” si se logra sacar adelante al estado.

“Siempre he sabido que la consecuencia de luchar por los más altos anhelos del pueblo es padecer de la calumnia, difamación, denostación, por parte de quienes están en contra de la democracia. Pero es una consecuencia mínima si se consigue el objetivo primordial: sacar adelanta al estado”, dijo.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El candidato de Morena dijo sentirse con la “consciencia tranquila” y reiteró su respeto hacia las mujeres de Guerrero y del país.

PUBLICIDAD

“Soy un luchador social. Estoy con la cara en alto, con la consciencia tranquila y la calidad moral que me permiten hablarte de frente al pueblo. Reitero mi más alto respeto a todas las mujeres que luchan día a día por mejorar las condiciones de nuestro país, y por ser el motor de la Cuarta Transformación”, apuntó.

A la par, dijo que “las mujeres y los jóvenes son el aliento que nos permite seguir avanzando”, ya que en los momentos más complicado “ahí está la voz del movimiento de las mujeres y de los jóvenes, y eso es lo que nos levanta”.

Salgado Macedonio detalló que de llegar a la gubernatura, buscará que su administración sea paritaria.

Frida, una guerrera contra el feminicidio en México

Previamente, hizo un llamado a la unidad y a la reconciliación en el estado con el fin de reconstruir a Guerrero.

“Hago un llamado a la unidad y a la reconciliación en Guerrero. No hay tiempo para pelear, no hay nada de eso, hay que reconstruir al Estado”, declaró a medios antes del inicio de su campaña por la gubernatura.

VER MÁS

No sólo es Félix Salgado: PRI, PAN, PES y Morena llevan a 25 hombres con señalamientos de violencia

Ayer, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ratificó a Salgado Macedonio como candidato a Gobernador por el estado de Guerrero, pese a las acusaciones en su contra por agresiones sexuales a mujeres.

“En la nueva encuesta Félix Salgado Macedonio resultó el mejor posicionado, por lo que la Comisión Nacional de Elecciones lo ratifica en la candidatura a la gubernatura de Guerrero”, informó el partido esta noche.

La Comisión Nacional de Elecciones explicó en un comunicado que el Senador con licencia participó en la nueva valoración de perfiles que realizó porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) no canceló sus derechos partidistas.

El órgano interno del partido reconoció que dejar participar a Salgado Macedonio generó fuertes críticas, principalmente de mujeres organizadas, pero dijo que la “inacción” de las instancias penales y sus “vicios” le impidieron tener elementos concluyentes sobre las acusaciones contra el morenista.

“Nuestro instituto político no puede colocarse por encima de los órganos de impartición de justicia, ni violentar derechos esenciales, como la presunción de inocencia”, destacó.

Salgado Macedonio, quien tiene una carrera política de más de 30 años, fue registrado el 15 de febrero por Morena –el mismo partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador– como candidato a Gobernador de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio.

Sin embargo, semanas antes, el político comenzó a ganar la atención mediática por las acusaciones de distintas mujeres que lo señalaron por ser un “violador”.

Salgado está acusado de abuso sexual por cinco mujeres, entre las que destaca la denuncia de Basilia Castañeda, una de las fundadoras de Morena quien ha acusado al exalcalde de Morena de violarla cuando tenía 17 años, en 1998.

La Comisión Nacional de Elecciones aseguró que las exigencias de militantes de todo el país para frenar la candidatura de un hombre señalado por violencia hacia las mujeres ha abierto “un debate profundo”, y defendió que el partido no ha sido omiso, pues sí se repuso el proceso de selección de la candidatura.

Morena insistió en la importancia que tiene el feminismo dentro del Gobierno actual, al que describen como la “cuarta transformación”.

VER MÁS

Félix Salgado gana encuesta de Morena otra vez. Será candidato en Guerrero pese a acusaciones

“El feminismo y la Cuarta Transformación son los dos principales movimientos del México del siglo XXI (por eso, el feminismo es tan fuerte al interior de la 4T). Podremos tener desencuentros dolorosos sobre temas de coyuntura, pero somos aliados históricos. Los dos luchamos contra la opresión, la violencia, la desigualdad y la injusticia”, expuso la Comisión Nacional de Elecciones.

Y agregó: “La Cuarta Transformación será feminista o no será”.

La CNHJ ordenó desde el 26 de febrero realizar la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato, aunque precisó que “los agravios fincados a Félix Salgado son improcedentes e infundados”, por lo que no perdería sus derechos políticos.

Fuente: Sin Embargo