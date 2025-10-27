Diputado panista califica megafarmacia de AMLO como elefante blanco; denuncia saqueo de recursos

El diputado federal del PAN, Federico Döring, aseguró que la megafarmacia de López Obrador «es un elefante blanco que ha servido para saquear al erario público”.

A través de un comunicado, el legislador aseguró que dicha obra «es una mentira propagandística para ganar tiempo e intentar parchar y enmendar el sistema de salud que destrozó Morena con AMLO”.

Luego de que EL UNIVERSAL publicó este domingo que la megafarmacia no fue otra cosa que una bodega, la cual nunca tuvo una estrategia de distribución de medicamentos, Döring señaló que todo el problema de adquisición de medicinas «inició desde que se nombró a David León, al frente de Birmex»; «el mismo de los sobres a Pío López Obrador, esas famosas aportaciones en Chiapas al movimiento de Morena».

Dijo que ya desde esas fechas de nacimiento de la 4T, se estaba fraguando el negocio de adquisiciones de medicinas para Andy López Beltrán y Almilcar.

“Cosa que no han terminado de cuadrar porque obligadamente tuvieron que respetar patentes y exclusividades de comercialización, pero esta supuesta megafarmacia”.

Por su parte, Raúl Torres Guerrero, diputado local del PAN, aseguró que Morena no logró garantizar la salud al estilo Dinamarca como lo prometió con López Obrador.

“Nos dejaron desprotegidos con presupuestos raquíticos y el tema de salud para la 4T, es un tema de corrupción”.

Torres indicó que el PAN le apuesta por más presupuestos para que verdaderamente lleguen las medicinas, tratamientos para cáncer y exista personal médico disponible.

En esa materia, los panistas anunciaron que solicitarán ante la Cámara de Diputados información sobre las condiciones de la megafarmacia de Morena.

Con información de El Universal