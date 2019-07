Familiar de Daniela confirma que osamenta hallada en Tlalpan sí corresponde a la joven de 18 años

Un hombre que se identificó como familiar de Daniela Ramírez informó que una de las osamentas encontradas hace unos días en Parres, Alcaldía de Tlalpan, sí corresponde a la joven de 18 años.

Durante una protesta al exterior de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx), familiares y amigos de Daniela exigieron justicia y el hallazgo del culpable del asesinato de la joven.

En el acto, un hombre, que se identificó como el tío de la víctima, afirmó que una de las osamentas encontradas en la Alcaldía de Tlalpan, corresponde a Daniela.

“Como familiares pudimos reconocer su ropa, su dentadura y el trabajo dental que se había hecho a través del dentista, (que es mi tío) y que es muy cercano a la madre de Daniela, y corroboramos que sí se trata de Daniela, aunque la Fiscalía no nos lo haya dicho”, dijo el ciudadano.

Agregó que fue a través de las fotos filtradas a la prensa como lograron identificar las prendas halladas en el lugar.

Ayer, elementos de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, encontró los restos de dos personas.

A la par, también se encontró una bota café y una prenda naranja, que habría utilizado la joven la noche de su desaparición, luego de abordar un taxi.

EL CASO

Margot Ortiz, madre de la joven, informó a SinEmbargo, que el día de la madrugada del 19 de mayo la joven había abordado un taxi, al sur de la Ciudad. Se dirigía a una fiesta, pero el conductor tomó una ruta distinta, con rumbo a Morelos. Desde ese momento no se sabe nada de Daniela.

Esa noche Daniela le escribió un amigo. “¡Ayuda!, creo que el taxi me quiere secuestrar. Ayúdame, por favor”, decía uno de los textos enviados por WhatsApp.

Dany, como le dicen de cariño, es hija única. Trabaja por las tardes en una pizzería en la Alcaldía Xochimilco, donde también radica. Dejó truncos sus estudios en el Cecyt 6 para buscar un empleo y apoyar a su madre, pero planea retomar la escuela a la brevedad, de acuerdo a datos proporcionados por la madre a esta redacción en días pasados.

Justo un día antes de la desaparición, el viernes 17 de mayo, Daniela pidió informes para cursar la preparatoria abierta, platicó su madre.

“Ella me dijo que quería seguir la prepa porque el sueldo no le alcanzaba y quería tener al menos un nivel más. Me dijo que quería seguir estudiando y yo le dije que sí”, comentó la madre de Daniela en entrevista con SinEmbargo.