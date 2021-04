Falso que no hemos querido vacunar a médicos privados; es manipulación, politiquería: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que es falso que no se haya vacunado a médicos del sector privado.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador acusó manipulación en el manejo de la información sobre la vacunación a trabajadores de la salud del sector privado.

“Hay mucha manipulación de que no quisimos o no hemos querido vacunar a médicos del sector privado, no es cierto, eso no es cierto, eso es falso, eso es politiquería. Como hay proceso electoral, campañas, se aprovechan para distorsionar las cosas”, afirmó.

“Todos los médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud de hospitales privados que atendieron y siguen atendiendo COVID han sido vacunados”, puntualizó.

Durante las últimas semanas, médicos privados en todo México exigieron al Gobierno Federal la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en todo el sector salud para evitar la propagación del coronavirus.

Médicos y enfermeras salieron a las calles de algunas ciudades del país para mostrar su inconformidad por la decisión oficial de vacunar solo al personal que está en la primera línea de atención contra esta enfermedad, que tiene a México como el tercer país del mundo en números absolutos de decesos.

Tras las protestas, el presidente López Obrador denunció manipulación en la información para “echarle encima” al Gobierno Federal a los médicos privados.

El mandatario mexicano recalcó que, si fuese injusto lo que está haciendo su gobierno en el programa de vacunación a médicos, ya saldrían miles de ellos a las calles para exigir su respectiva dosis que los proteja contra COVID-19.