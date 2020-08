Falso que desde Presidencia haya presiones para evitar registro de México Libre: Consejero del INE

Es falso que desde la Presidencia de la República haya presiones para que el Instituto Nacional Electoral (INE) niegue el registro como partido político a México Libre, organización liderada por la excandidata presidencial Margarita Zavala Gómez y su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo con Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar por 6.1 millones de pesos a siete organizaciones que buscan su registro como partidos políticos, entre ellas México Libre.

La organización de Calderón y Zavala contestó que no había sido notificada sobre la sanción. Además señaló que saben que desde la Presidencia de la República “se ejerce una presión indebida e ilegal a los consejeros del Instituto para negar nuestro registro”.

“¿Es verdad que desde la Presidencia hay presión para negar el registro de México Libre?”, le preguntaron a Ruiz Saldaña durante una entrevista con Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, conductores del programa “Los Periodistas”. “Absolutamente falso. No conozco ni he sabido de alguna presión a mis colegas, ni siquiera a mí. Si hubiese una presión de ese tipo, ojalá que se pudiera señalar. Vamos a tomar una decisión relevante para la vida pública del país el próximo 31 de agosto, y más vale no estar en un ambiente de señalamientos infundados”, respondió el consejero del INE.

“Esta organización (México Libre) nos presentó aportaciones de personas mediante una plataforma que no ofrece el nombre de las personas, ni los gastos, ni siquiera la información de la tarjeta bancaria. Tenemos que tener esos datos. Esta organización nos llega con documentos firmados por personas, pero así no vamos a funcionar como instituto. No los vamos a estar buscando para saber si es verdad. No quisimos dejar el precedente”, dijo Ruiz Saldaña durante la entrevista para “La Octava”.

El INE votó hoy un dictamen de fiscalización e informó que detectó 17.7 millones de pesos irregulares en organizaciones que buscan su registro como partido, por lo que propuso sanciones por 6.1 millones pesos.

“Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) incurrió en recursos no debidamente identificados en el 8.18 por ciento de sus ingresos”, detalló el Consejero Ciro Murayama.

La Unidad Técnica de Fiscalización señaló en el dictamen que se votó hoy que México Libre recibió un millón de pesos de personas no identificadas, por lo que podría recibir una multa de hasta 2.3 millones de pesos.

“Las multas a estas organizaciones son una señal clara de la autoridad electoral en contra del financiamiento irregular de la política, en contra de la opacidad y en contra de cualquier conducta que pretenda burlar la ley”, dijo el Consejo presidente del instituto, Lorenzo Córdova, en su cuenta de Twitter.

Y precisó que el dictamen aprobado “no implica que se haya otorgado aún registro alguno”, pues será hasta el 31 de agosto cuando se informe sobre los registros avalados.

Entra las irregularidades encontradas por el INE están el hallazgo de aportaciones de personas no identificadas, según precisó la Consejera Adriana Favela.

Otra de las organización que fue multada es Redes Sociales Progresistas, ligada a la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, misma que tuvo 22.5 pesos por cada 100 de origen desconocido.

