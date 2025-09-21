Fallece conductora Débora Estrella en accidente de avioneta en García, Nuevo León

Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino, falleció este sábado en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García, Nuevo León.

Protección Civil del Estado confirmó la identidad de la periodista, que viajaba junto a otra persona, el piloto, de nombre Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

Los hechos se reportaron en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras, y desde los primeros minutos se informó que el saldo era de dos personas sin vida.

De acuerdo con información de Protección Civil del Estado, el accidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto.

Las autoridades han iniciado la investigación de las causas del accidente.

En MULTIMEDIOS estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Débora Estrella, quien cumplió 43 años de edad el mes pasado, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana.

Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, su carrera la inició en Frecuencia Tec, un espacio radiofónico del ITESM, en donde estudió la carrera de abogada.

También se desempeñaba en el mundo corporativo, en donde formó parte de empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma.

Se definía a sí misma como una “Horse Girl” dado su amor por los caballos, experiencia que aseguraba le cambió la vida. Descanse en paz.

Con información de Milenio