Falla en torre de control del AICM retrasa decenas de vuelos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) vivió horas de caos debido a una falla en la torre de control.

Al menos una decena de vuelos fueron retrasados la tarde noche del sábado 27 de septiembre.

De acuerdo con El Financiero, las comunicaciones entre la torre de control del AICM se perdieron.

«No hay comunicación con ninguna aeronave. No se pueden dar instrucciones”, detalló una fuente que pidió el anonimato.

La plataforma Flightaware reportó retrasos de al menos 26 minutos en los despegues y de 40 minutos para los aterrizajes.

Por su parte, el AICM señaló que derivado de la intensa lluvia en el Valle de México todas las operaciones se mudaron a la pista 05L-23R, lo que causó afectaciones.

Expuso que dicha condición prevalecería durante al menos dos horas.

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) añadió que por las lluvias hubo retrasos en el AICM y algunos vuelos se desviaron a aeropuertos cercanos.

«Pocos controladores, bajo intensas jornadas, mantuvieron la seguridad aérea”, aseguró.

Pero ni el ACIM ni el Sinacta se pronunciaron sobre la pérdida de comunicaciones en la torre de control.

En redes sociales, pasajeros que tenían previsto aterrizar en el AICM señalaron haber sido desviados a Querétaro, Guadalajara y Acapulco.