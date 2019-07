Falla app de Citibanamex

La aplicación de Citibanamex presenta fallas desde esta mañana, ya que los usuarios no pueden consultar la información completa de sus cuentas, según verificó Reforma.

Una usuaria quiso pagar sus tarjetas de crédito pero no pudo consultar el saldo de ninguna de ellas, ya que el sistema no respondía al dar click en el apartado donde comúnmente se muestra la información, y después apareció el texto “Información no disponible”.

“@Citibanamex ni por la APP ni por Bancanet … ¿ el dinero? ‘No hay información disponible’ ¿Cómo?”, se quejó un usuario en Twitter.

Citibanamex fue consultada sobre las causas de la falla, pero no ha respondido.

