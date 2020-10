Facebook es más popular; Twitter está dirigido a las clases media y alta: AMLO

Al hacer un análisis de las redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Facebook es más abierto y más popular, mientras que, comparó, Twitter está dirigido a una población de clase media hacia arriba.

“En el caso de las redes sociales es distinto el Twitter que el Face en lo que a nosotros nos corresponde, el Face es más abierto, y tiene una explicación: el Face es más popular, el Twitter tiene que ver con más con clase media hacia arriba. El Facebook es para mayor población.

“Lo segundo es de que, por las características de nuestro gobierno, el apoyo lo tenemos con el pueblo, entonces por eso lo que publicamos en Face tiene mucho más de impacto, es decir, se extiende más, se reproduce más que lo de Twitter que es más limitado”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que Twitter en México existe una manipulación por medio de los “bots”, mientras que, aseguró, en Facebook no pasa eso.

“Y luego hay otra cosa que lo debería de ver Twitter, no me refiero a Twitter México, porque no creo que sea así a nivel mundial, aquí hay manipulación con los bots; en Face no pasa eso”, dijo.