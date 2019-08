EZLN toma más territorios en Chiapas; ‘rompimos el cerco’, asegura

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) expandió la zona bajo su influencia en Chiapas.

EL EZLN AMPLÍA SU TERRITORIO EN CHIAPAS

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que expande el territorio bajo su influencia en Chiapas. A partir de ahora, el grupo armado tendrá 11 nuevos Centros de Resistencia autónoma y Rebeldía Zapatista que, sumados a los cinco caracoles originales, da 16. Es decir, a sus 27 municipios autónomos y 5 caracoles agrega 11 territorios, para un total de 43 centros zapatistas.

En un comunicado titulado Y rompimos el cerco, firmado por el subcomandante insurgente Moisés, del grupo guerrillero que el 19 de diciembre de 1994 proclamó el rompimiento del cerco gubernamental anunciando la creación de municipios autónomos.

El EZLN afirma que esta expansión de su influencia en territorio chiapaneco empezó en octubre de 2016. “Después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contrainsurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes”.

El jefe zapatista, en su comunicado refiere que “la llegada de un nuevo gobierno no nos engañó. Sabemos que el Mandón no tiene más Patria que el dinero, y manda en el mundo y en la mayoría de las fincas que llaman ‘países’. Sabemos también que la rebeldía está prohibida, como están prohibidas la dignidad y la rabia…”

Señala que “El Mandón y sus capataces construyen muros, fronteras y cercos para tratar de contener ése que dicen que es un mal ejemplo. Pero no lo pueden hacer, porque la dignidad, el coraje, la rabia, la rebeldía, no se pueden detener ni encerrar. Aunque se escondan detrás de sus muros, sus fronteras, sus cercos, sus ejércitos y policías, sus leyes y decretos, esa rebeldía llegará a pedirles cuentas tarde o temprano. Y no habrá perdón ni olvido”.

La semana pasada el EZLN anunció su reaparición en la escena pública. Ahora dice que ésta se llamó Samir Flores, en honor al luchador social asesinado en Morelos y que ahora da por terminada.

Nos salimos sin pedir permiso y ahora estamos de nuevo con ustedes… El cerco gubernamental quedó atrás, no sirvió y nunca servirá. Seguimos caminos y rutas que no existen en los mapas ni en los satélites, y que sólo se encuentran en el pensamiento de nuestros más antiguos. Con nosotras, nosotros, zapatistas, en nuestros corazones caminó también la palabra, la historia y el ejemplo de nuestros pueblos, de nuestros niños, ancianos, hombres y mujeres. Fuera encontramos casa, alimento, oído y palabra. Nos entendimos como sólo se entienden entre sí quienes comparten no sólo el dolor, también la historia, la indignación, la rabia.

Entendimos, así, no sólo que los cercos y muros sólo sirven para la muerte, también que la compra-venta de conciencias de los gobiernos cada vez es más inútil. Ya no engañan, ya no convencen, ya se oxidan, ya se rompen, ya fracasan. Así salimos. El Mandón quedó atrás, pensando que su cerco, cercados nos mantenía. De lejos vimos sus espaldas de Guardias Nacionales, soldados, policías, proyectos, ayudas y mentiras. Fuimos y regresamos, entramos y salimos. 10, 100, 1,000 veces lo hicimos y el Mandón vigilaba sin mirarnos, confiado en el miedo que su miedo daba.

Como una mancha sucia quedaron los cercadores, cercados ellos dentro en un territorio ahora más extendido, un territorio que contagia rebeldía”.

En el extenso comunicado da la lista donde quedaron los nuevos territorios zapatistas y sus nombres, como en los municipios constitucionales de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón. Tila, Amatenango del Valle, Motozintla y Chicomuselo.

Fuente: Excélsior