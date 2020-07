Extradición de Tomás Zerón, asunto de Estado: Segob

El proceso de extradición de Tomás Zerón para que haga frente a los señalamientos de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas en el caso Ayotzinapa, es un asunto de estado que tiene como objetivo esclarecer lo ocurrido en 2014, advirtió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Luego de encabezar la presentación del Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas, la funcionaria dio a conocer que, en el interés por lograr traer de vuelta al extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, quien ha sido ubicado en Canadá, ya dialogaron con el embajador Graeme C. Clark para hacerle de su conocimiento el proceso que ha emprendido nuestro país, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la cancillería mexicana.

Este es un tema del Estado mexicano, no es un tema del Gobierno de la República, no es un tema del poder judicial, no es un tema de la Fiscalía, no es un tema del gobierno del estado de Guerrero, del municipio de Iguala, no.