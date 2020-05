Expertos apuestan a que nos va a llevar el tren; entonces yo sostengo que no: AMLO respecto a crisis económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se va a poder sortear la crisis económica derivada del coronavirus o COVID-19, pues aunque expertos refieren que “nos va a llevar el tren”, les fallaron sus pronósticos y aseguró que la estrategia de no permitir la corrupción y de actuar con austeridad permitirá enfrentar cualquier adversidad.

“Les voy a dar algunos datos para que los refuten y saquen los datos malos y así se pueda enriquecer el debate, es interesante porque la mayoría de los expertos apuesta a que nos va a llevar el tren; entonces yo sostengo que no, que vamos a salir, porque le tengo mucha fe al pueblo y le tengo mucha fe a la estrategia de no permitir la corrupción y de actuar con austeridad y pienso que con esa fórmula podemos enfrentar cualquier adversidad, cualquier crisis… Les fallaron los pronósticos de que iba a caer hasta cinco puntos la economía en primer trimestre; cayó 1.6. No esperaban el aumento en las remesas, se quedaron con los ojos cuadrados, sorprendidos: cuatro mil millones de dólares en marzo”, aseveró López Obrador.

Asimismo, el mandatario federal dijo: “Otros datos que me refutarán son que la inversión extranjera creció 1.7%; la recaudación incrementó 3.5% y se apreció el peso frente al dólar; acepto el reto y estoy seguro que podremos sortear la crisis”.

López Obrador agradeció a los contribuyentes “porque no nos han dejado solos, no se ha caído la recaudación porque ahora ya saben que sus impuestos se aplican bien y nadie se los roba”.