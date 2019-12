Exoneran a Bartlett: no ocultó bienes ni conflicto de interés

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, descartó que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, haya incurrido en conflicto interés, ocultamiento de conflicto de interés y enriquecimiento ilícito, como se dio a conocer en medios de comunicación a través de un reportaje en el que se reveló que el funcionario no había reportado todos los bienes y empresas que poseía.

Sandoval señaló que “no se encuentran elementos para determinar actualización de faltas graves de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, tras las 33 denuncias que se presentaron.

La funcionaria insistió en que en el gobierno federal no hay “intocables” ni “protegidos”. Explicó que respecto al ocultamiento de bienes, Bartlett no tenía la obligación de dar a conocer los bienes de su pareja Julia Abdalá ni de sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett, mientras que del supuesto conflicto de interés, Sandoval comentó que no se incurrió en ello debido a que no tiene cargo en las empresas que pertenecen a sus hijos y a su pareja.

Detalló que la investigación se hizo bajo el marco legal que actualmente opera, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a partir de que Bartlett asumió su cargo como servidor público, es decir el 1 de diciembre de 2018, por lo que en bajo esas premisas no se cumplen los supuestos que la legislación marca.

La secretaria de la Función Pública comentó que “de actualizarse el marco legal, se le dará derecho de audiencia y serán sancionadas las faltas conforme a leyes aplicables”, pero que no se actúa “por consigna ni de manera arbitraria”.

Asimismo recordó que a partir del próximo año, todos los funcionarios públicos estarán obligados a declarar todos los bienes de familiares y parejas, y en ese sentido, Bartlett estará obligado a rendir cuentas de sus cercanos.

El pasado 11 de septiembre, Bartlett negó tener un “patrimonio millonario” y aseguró que es falso el reportaje del equipo del periodista Carlos Loret de Mola, el cual lo vincula con 25 propiedades con un valor aproximado de 800 millones de pesos.

El titular de la CFE calificó como “falso” el reportaje que señala que Bartlett habría construido a través de familiares, empresas y aparentes prestanombres un “imperio inmobiliario” que consta de 23 casas y dos terrenos, propiedades que no fueron incluidas en su declaración patrimonial, según el reportaje publicado en el sitio de Carlos Loret de Mola el pasado 28 de agosto.

Por| Expansión política