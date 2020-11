Exigen medicamentos para cáncer y cachetean a ayudante de AMLO

Familiares de personas con cáncer bloquearon el paso de la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador a su salida de la presidencia municipal de Playas Rosarito, para dirigirse a Tijuana, para exigir la entrega de medicamentos oncológicos, ya que tienen 759 días sin recibir alguna dosis.

Iraís García, una de las personas que se manifestó frente al vehículo que transportaba al primer mandatario para impedir que avanzara, fue jaloneada por el equipo de ayudantía de López Obrador, por lo que le soltó una cachetada a uno de los elementos de seguridad.

“Nos estamos muriendo, ya no tenemos (quimioterapia) para el lunes, cuál es la solución, queremos medicamentos”, exigió la joven mujer ante la mirada expectante del jefe del Ejecutivo federal, que mantuvo en todo momento la ventanilla cerrada de la camioneta.

Los gritos y empujones se presentaron por algunos minutos, mientras otro grupo se apostó a los lados del vehículo presidencial con pancartas donde se demandaba atención a esta problemática de falta de anticancerígenos, que no sólo afecta a Baja California sino a todo el país.

Luego, Iraís García en entrevista comentó que su abuela tiene cáncer y se encuentra internada en el Hospital General de Tijuana.

Familiar de paciente con cáncer “cachetea” a integrante de la ayudantía del presidente @lopezobrador_



Sucedió en Playas de Rosarito, Baja California pic.twitter.com/ybALGfx7b0 — Sara Pablo Nava (@sarapablo1) November 29, 2020

“No hay quimioterapias ni para infantil ni para nadie. Estamos hartos, si yo no tengo quimioterapias y las mamás tampoco y los niños tampoco, no queremos más gente muerta, es una lástima que no nos hagan caso”, lamentó la mujer inconforme.

Reprochó la falta de sensibilidad del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador ante la falta de medicamentos contra el cáncer.

La Razón