Exigen destituir a Mireles por llamar “pirujas” a concubinas de derechohabientes del ISSSTE

Mujeres en Michoacán exigen la destitución de José Manuel Mireles a su cargo como subdelegado Médico del ISSSTE en la entidad tras llamar de forma peyorativa a las concubinas de los derechohabientes, durante un acto oficial en el hospital de Apatzingán.

“Yo sí pido la destitución del doctor José Manuel Mireles. El Gobierno Federal tiene que actuar en consecuencia, las mujeres estamos aquí, no nada más como lo están comentando muchas de las compañeras seguramente, no una coyuntura política, nosotras venimos a levantar la voz al unísono como lo dije. Pedimos, exigimos la destitución del doctor José Manuel Mireles. ¡Fuera Mireles!”, señaló Lucila Martínez, diputada local PVEM.

Mujeres de diversos sectores, partidos políticos y funcionarias públicas estatales, no creen en la disculpa emitida por José Manuel Mireles, porque no solo ofende a las mujeres sino también a la comunidad LGBTTTI, mediante un video subido a su cuenta de Twitter.

“Me parece que una disculpa no basta cuando el pensamiento es más de fondo y más de fondo porque como les decía no nada más habla de las mujeres, habla de que ahora tendrán que atender a la diversidad, no es que ahora la tienen que atender es que siempre tienen que atender a cualquier persona no importa su preferencia ni su género”, señaló Nuria Gabriela Hernández, titular Seimujer.

En el pronunciamiento público hecho por las mujeres, estuvo la diputada de Morena, Zenaida Salvador Brígido, quien respaldó el llamado al Gobierno Federal y pidió un alto a la violencia de género promovida por funcionarios públicos.

“Pareciera como si no estuviéramos viviendo en Michoacán un índice de violencia alto, como para seguir promoviendo en el caso del doctor Mireles… el presidente de la República tiene muy claro donde cada funcionario deberá hacerse responsable y deberá ser sancionado de acuerdo a lo que corresponda”, indicó Zenaida Salvador, diputada local Morena.

Mireles en su video de disculpa asegura fue indebida la alusión hecha hacía las parejas de los derechohabientes y pide comprensión, recordó que esa es su forma de hablar y en ocasiones se le escapan “los malos términos”.