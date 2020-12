Exigen a Marcelo Ebrard limitar o restringir ingreso de residentes de Reino Unido

El diputado Rigoberto Mares Aguilar (PAN) exigió al canciller Marcelo Ebrard Casaubon limitar o restringir el ingreso de residentes de Reino Unido a México con actividades no esenciales, para no darle fuerza a la pandemia de Covid-19, que aún no se controla.

Asimismo, “que el secretario (de Salud) Jorge Alcocer haga un esfuerzo por una coordinación más acertada, junto con el análisis de evidencias científicas para evitar que está difícil pandemia se recrudezca en México”, indicó en un comunicado.

Lo anterior, ante la llegada ayer del vuelo 243 de British Airways, proveniente de Europa, por lo que Mares Aguilar consideró que se debe tener un seguimiento epidemiológico y de diagnóstico por laboratorio para descartar la introducción de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 al país, que ha confinado a 20 millones de británicos en Reino Unido.

El diputado llamó al Gobierno Federal a reforzar la verificación de las pruebas PCR a todas las personas procedentes de los países del Reino Unido, ante la amenaza de una cepa más contagiosa al original coronavirus, esto, en caso de que Marcelo Ebrard no adopte medidas sanitarias, como lo han exigido académicos y científicos.

La noticia sobre una nueva variante de Covid-19 en el mundo, debe poner en alerta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no minimizar el problema, como lo hizo en febrero ante los primeros casos del coronavirus en México, cuando se presumió que no era letal y el virus se parecía al sarampión.

“Creo que la Cuarta Transformación ya aprendió la lección y ahora su papel en el Gobierno es ordenar el refuerzo de medidas sanitarias en todos los aeropuertos internacionales que hay, sobre todo, en el de la capital del país, donde se ha instalado la pandemia y crecido sin control”.

Mares Aguilar insistió que el llamado es a reconsiderar la postura y revisar los ingresos en aeropuertos de México. “Que la Secretaría de Relaciones Exteriores valore y decrete ya el cierre de vuelos de Inglaterra a México. Su aspiración presidencial podría depender de esta pandemia”.

“No podemos arriesgarnos otra vez y que esta nueva cepa ingrese a México. Si podemos evitarlo, hagámoslo desde esta noche con medidas que, en una semana, la gente lo va a agradecer. No deseamos volver a ver escenas irresponsables por apostarle a la buena fe social que aún no prevalece en el país y en donde se requieren de medidas nuevas para promover la solidaridad social”.