Exhibe Profeco marcas de salchichas que mienten en el contenido de su etiqueta; las de pavo son de pollo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio sobre el contenido reportado en la etiqueta marcas de salchichas tipo: viena, para hot dog, para asar, de pavo y pechuga de pavo.

A través de una nueva edición de la Revista del Consumidor, la Profeco reveló algunas de las marcas que mienten en cuanto al contenido que reportan; además de aquellas que cuentan con exceso de grasas, kilocalorías, soya, agua y almidón.

Según el reporte, uno de los engaños más comunes es presentar su producto como hecho de pavo, cuando en realidad el principal ingrediente en su elaboración es pollo. En ese rubro, las marcas que no cumplen con su presentación de “salchichas de pavo” son: Aurrerá, Burr, Capistrano, Parma Sabori, Don Fer, Fud, Fud Cuida-, Nud 3, Galicis, Jochos el salchichonero, Great Value, Great Value reducida en sodio, Pepe Salchicha, Pery, Precissimo y San Rafael Balance.

De las salchichas en lista, la mayoría incorpora ingredientes como soya y pollo a su fórmula de pavo, además de que algunas contienen menos de lo establecido en la norma para proteínas, contenido neto y en algunos casos ni siquiera se especifican los detalles.

Las marcas que que se presentan como pavo, pero en realidad son de pollo son: Parma Sabori, San Milán y Tres Castillos. Las que tienen más pollo que pavo son: Capistrano, Great Value, Línea Roja; así como Pery Aurrerá, Burr, Great Value de 500 gramos, Parma Campestre y Precissimo, las cuáles fueron “inmovilizadas”.

En cuanto a los productos con más agua que cualquier otro ingrediente, las que se “pasaron de rosca” son: Casa López, con 74 por ciento, y Peñaranda, con 50 por ciento de agua. Entre las que tienen más agua y almidón que posibles nutrientes se encuentran: Aurrerá, Chero, D-Héctor, Don Fer, Duby, Línea Roja, Pery y Precissimo.

Las salchichas con más carbohidratos, grasas y calorías

La salchicha con más carbohidratos es Línea Roja, con 19.4 por ciento; mientras que la que tienen mayor contenido de grasa y calorías es Peñaranda.

En cuanto aquellas marcas que engañan al consumidor y venden menos del contenido neto que ofrecen, se encuentran: Duby, Great Value y San Rafael Balance. Para la Profeco, la salchicha “más mentirosa” en el mercado es Fud Cuida-T, pues se ostenta como producto de pavo, pero también tiene pollo, y no cumple con sus leyendas de reducido en grasas y sodio, pues cuenta con los mismos niveles que su producto original.

Fuente: SDP Noticias