Ex relator de la ONU dice que México da poca atención a la búsqueda de personas desaparecidas

Rainer Huhle, ex miembro del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada y ex relator sobre el caso de México, advirtió que el país debe buscar a todos los desaparecidos y no sólo centrarse en el mediático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre 2014.

“Temo que el día que se encuentren los 43, el júbilo en México va a ser muy grande y se olvide a muchos otros”, expresó el politólogo y experto en derechos humanos alemán en una conferencia en Ciudad de México, donde habló sobre su labor en el Comité de la ONU que finalizó en abril.

A Huhle le “preocupa ver que toda la energía se concentra en la búsqueda de fosas y se da muy poca atención a las personas que a día de hoy desaparecen” en México.

Por: INFOBAE