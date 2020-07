Ex de Samuel García acusa a Mariana Rodríguez de sabotear sus redes sociales

Circula un video en redes sociales de Gaby Elizondo, ex pareja sentimental de Samuel García, donde acusa que Mariana Rodríguez esposa del político mexicano ha saboteado durante meses su trabajo.

En el clip explica que Mariana busca tirar su trabajo en redes sociales, mismo que le ha costado un año hacer; también confiesa que ya está fastidiada de que no la deje cerrar contratos publicitarios.

Gaby Elizondo, quiene es chef repostera le pidió a Mariana, enfocarse en su presente, pues la relación que tuvo con Samuel García, fue hace varios años y para ella ya había quedado todo en el pasado.

Porque explica en sus historias de Instagram (@reposteriasinfiltro) que tiene tiempo que Mariana Rdz le ha estado bloqueando su trabajo por “mezclar el pasado con el presente”. pic.twitter.com/BMbzBhhQIn — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 15, 2020

Mariana Rodríguez le respondió en Instagram

Mariana Rodríguez dijo que no está involucrada en ese tema y explicó que ella ya superó el pasado y vive su presente. Confesó que nunca apagaría la luz de las otras personas solo para generar morbo. Reveló que su contenido es muy diferente al de Gaby.

“Les quiero explicar, no ha pasado nada, no le he bloqueado trabajo a absolutamente nadie, no tengo nada personal con nadie, lo que no fue en mi año no me hace daño, mi tema no tiene nada que ver con el de esta persona, no se crean mentiras, no se como me están involucrando con algo que yo no tengo la culpa, el pasado se supera y se vive en el presente”

“Mariana Rdz está enferma”, “Tumbar proyectos que buscan a Gaby Elizondo, que pena Mariana”, “Que pena que tiraras sus redes y cerrarás su negocio”, “Es tan grande el papel que dejo Gaby que nunca podrás superarla”. “Y te lo dijo “Vive tú presente”, fueron solo algunos de los comentarios en Twitter.

