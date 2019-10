Ex alumno de la UNAM acepta en video que abusó sexualmente de su ex pareja; ella ya lo había denunciado

Un ex alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aceptó que agredió sexualmente a una joven. Lo reconoció después de que ya lo habían denunciado…

“No tomé en cuenta sus sentimientos, no respeté su cuerpo. No respeté su decisión. No usé condón. Seguimos viéndonos. Actué como un machito y maldije. Grité. Eso no me enorgullece. Dejamos de vernos”, dijo el sujeto en un video compartido en sus redes sociales.

“Yo he ido por ahí dando un discurso en pro del feminismo y en contra de todas estas actitudes porque no pensé que había sido parte de una. Estoy muy pendejo. Ahora lo admito: cometí abuso, violenté a mi pareja. Yo lo veía normalizado. Es fácil caer en eso”, agregó.

Antes de aceptar los hechos, la víctima compartió su testimonio sobre el ataque que sufrió en 2017.

Aquí el texto íntegro de la denunciante:

“Salí sólo un par de meses con él, todo estaba muy cool, pero a lo largo de estas salidas tenía cierta actitud que no me hacía sentir del todo segura; es muy impulsivo y cínico ante todo. Un día me quedé a dormir en su casa y estaba menstruando, así que le dije que no podíamos tener relaciones porque me sentía incómoda. Él insistió un par de veces pero al final nos fuimos a dormir. Ya acostados comenzó a acercarse a mí y aunque le pedí que se detuviera porque no me sentía cómoda, él siguió y terminamos teniendo relaciones. Lo más humillante y terrible de todo fue que cuando él terminó, nos levantamos, vio el colchón sucio y me dijo: ‘Meh… no será la primera vez’. Cabe mencionar que nunca usaba protección”.

“Luego lo fui a ver a una plática que tuvo en la FES junto con varios conocidos de él, en ese momento estábamos dos chicas con las que él estaba saliendo y por lo menos yo no sabía absolutamente nada de ella en su vida. Tiempo después me enteré por mi ex pareja que estaba saliendo con 3 mujeres al mismo tiempo”.

“Creo que la experiencia más fea que tengo con él es una vez que estábamos a punto de tener relaciones y como siempre él no traía protección (aún saliendo con 3 chicas a la vez) y yo ya no quería tener relaciones si no traía condón. Él me estaba tratando de voltear y yo no quería, forcejeamos por algunos segundos y mientras tanto me estaba diciendo: ‘Confía en mí’, pero yo no me quería voltear, hasta que se molestó, me tomó fuerte de las muñecas y me dijo: ‘Que confíes en mí, chingada madre’”.

“Me quedé helada y él seguía tocándome hasta que se dio cuenta de que algo no estaba bien y paró. Esa vez sí paró, pero juré que no lo haría y me empezó a halagar para hacerme sentir mejor”.

“Todo el tiempo me dejaba en claro que él sabía más que yo. Ya pasaron algunos años de eso y la verdad no me di cuenta de lo asqueroso que fue todo ese episodio en mi vida hasta que le conté eso a mi ex novie y me hizo ver todas esas cosas. El vato siempre se las ha dado de aliado feminista, revolucionario, filósofo y me enoja un chingo que nadie lo detenga”.

*El texto fue compartido en la página Escrache Acatlán.

En los primeros nueve meses de 2019 en México se cometieron 38 mil 357 delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

Más de 17 mil de los casos fueron clasificados como abusos sexuales, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Fuente: Sin Embargo