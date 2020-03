EU oficializa ampliación de embargo pesquero contra México por vaquita

El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes en el Federal Register, -que es algo así como el Diario Oficial de la Federación en México-, el anuncio de la ampliación del embargo pesquero contra el Alto Golfo de California, por la falta de una estrategia efectiva para frenar la mortandad de vaquita marina.

Se trata del “Aviso de revocación de los resultados de comparabilidad e implementación de restricciones de importación para ciertos pescados y productos pesqueros de México”.

De esta manera, queda formalizada la prohibición para la venta en su territorio de camarón, sardina, chano, sierra, arenque, macarela, anchoas y curvina, capturado en la región por pangas o barcos de mediana altura, como lo adelantó Excélsior.

El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tomaron como base la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, que faculta al gobierno a prohibir la compra de productos pesqueros a los países que no puedan comprobar que cuentan con una regulación comparable a los estándares vigentes en la Unión Americana, para evitar las capturas incidentales.

La ampliación del embargo pesquero abarca desde el muelle de Puertecitos, Baja California hasta el Faro de Puerto Lobos, Sonora.

La zona sujeta a estas nuevas restricciones de importación impacta a San Felipe, Baja California, Golfo de Santa Clara, Sonora y Puerto Peñasco, Sonora, pero además a todos los barcos camaroneros que realicen actividades en el polígono, ya que se hará un rastreo (tracking) por viaje y por lote de las capturas, lo que podría pegar a embarcaciones de Guaymas y Mazatlán.

Ante el silencio del Gobierno de México, pescadores legales del Golfo de Santa Clara y San Felipe enviaron cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole, una vez más, que solucione la crisis en el Alto Golfo de California, porque de lo contrario el Gobierno de Estados Unidos va a terminar prohibiendo la importación de todos los productos marinos que se capturen en el país, sin excepción.

Recordaron que antes de que la administración Trump decidiera la ampliación del embargo pesquero, hicieron llegar un sin número de escritos a Palacio Nacional e incluso aprovecharon sus viajes a Sonora y Baja California para entregarle en propia mano la información, que también tiene en su poder la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con el fin de encontrar una salida a la situación.

Por ello y al ver tanta indolencia, apatía e ineptitud de parte de las dependencias involucradas en resolver la problemática del Alto Golfo de California (AGC), hoy tenemos más claro que su administración no ha querido o no ha podido resolver este enorme problema que hoy amenaza no sólo al AGC, sino a todo el sector pesquero mexicano, ya que de continuar las cosas así, sin que su gobierno haga nada, el gobierno norteamericano terminará por prohibir las importaciones de todos los productos marinos que se capturen en nuestro país” advirtieron.