EU investiga a Romero Deschamps; UIF recibe el apoyo en indagatorias

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos colabora con México en la investigación contra Carlos Romero Deschamps, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Además, confirmó que esa dependencia abrió dos denuncias contra el exlíder petrolero.

“Se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos y por otro lado se presentó una vista ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por responsabilidad de naturaleza administrativa”, declaró.

Apuntó que las denuncias que se han presentado incluyen el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“Se ha denunciado por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero”, sentenció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que la denuncia incluye además a familiares y colaboradores de Romero Deschamps.

“Se han presentado dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps y sus familiares cercanos y colaboradores ante la FGR”, puntualizó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo subrayó que “se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles al Ministerio Público federal, porque hay que recordar que el Ministerio Público federal es el que tiene la competencia para el aseguramiento de bienes inmuebles”.

Legionarios

Por otra parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, precisó que no existe una investigación en contra de los Legionarios de Cristo.

“Se me hizo una pregunta sobre si existía alguna denuncia en contra de los Legionarios de Cristo”, indicó, y al respecto, aclaró: “Existe una denuncia, pero no hay ninguna investigación que compruebe ningún caso hasta el momento”.

Los datos

Tras los comicios presidenciales del año 2000 se dio a conocer el escándalo del Pemexgate, en el que presuntamente estuvo involucrado Carlos Romero Deschamps, con el desvío de 500 millones de pesos para la campaña de Francisco Labastida Ochoa.

En 2012 y 2013, sus hijos Paulina Romero y José Carlos Romero exhibieron su vida como “multimillonarios” al presumir sus viajes y un Ferrari con valor de dos millones de dólares.

STPS DESECHA SOLICITUDES

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que en 2019 se desecharon tres solicitudes de registro de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), porque ninguno cumplió los requisitos legales para declarar válidas las convenciones en que fueron electos.

Carlos Romero Deschamps renunció a la Secretaría General del sindicato el 16 de octubre del año pasado,

“La Secretaría del Trabajo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, verificará que la elección se emita este mismo año y la elección se realice este año conforme a la ley vigente”, explicó Alcalde.

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que los funcionarios de la administración pública no interfieran en la vida de los sindicatos y dejen en manos de los trabajadores la elección de los dirigentes.

“Que no se inmiscuyan, que no se metan en los asuntos sindicales, que sean los trabajadores de manera libre. No queremos mapaches, no queremos manipuladores, no queremos caciques, no queremos la antidemocracia que se padeció durante mucho tiempo, siglos”, subrayó.

Fuente: Excélsior