EU emite el nivel máximo de alerta de viajes a México por COVID-19 y violencia; incluye a Chihuahua

El Gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar hacia México debido a que el país continúa en el nivel 4 de alerta de viaje, que es el más alto, por COVID-19 y por los altos niveles de violencia.

“Hoy @StateDept reemplazó el Aviso de salud global de nivel 4 con avisos específicos de cada país. El nivel de asesoramiento de salud de México NO ha cambiado. México permanece en el Nivel 4 – NO VIAJES”, compartió la Embajada de EU en México en redes.

Además, también se recomendó no visitar el país debido al alto nivel de inseguridad en delitos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y crimen organizado.

Los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas fueron específicamente señalados para evitar ser visitados debido a su alto nivel de inseguridad.

Today @StateDept replaced the Global Level 4 Health Advisory with country-specific advisories. Mexico's health advisory level has NOT changed. Mexico remains Level 4 – DO NOT TRAVEL. Read the complete advisory here: https://t.co/VD65xvkHqM

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 6, 2020