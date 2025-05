“EU canceló mi visa por asunto administrativo, no por delito”, asegura la gobernadora de Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que el retiro de su visa por parte del Departamento de Estado estadounidense es una decisión administrativa y no una acusación, ya que no cometió delito alguno.

Posicionamiento Oficial Gobernadora Marina del Pilar. https://t.co/H9dm4i3D3M — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 12, 2025

En una comparecencia ante los medios, la mandataria dijo que aún no se le ha comunicado el motivo de esta medida, pero que se encuentra tranquila y está segura de que “todo se aclarará”.

“Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida. Y, cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará”, apuntó.

Ávila dijo que algunas personas han querido utilizar esta situación en un “arma política”. “A quienes han querido utilizar esta situación para dañarme también les hablo: jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida y que me fueron inculcados desde muy niña en mi casa. Así que no le busquen. No hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen o la de mi persona”, señaló en su mensaje.

La gobernadora aseguró que respeta “profundamente” la soberanía del Gobierno de los Estados Unidos y reconoce su facultad administrativa, por lo que sabe “que la verdad y el tiempo pondrán las cosas en su lugar”.

“A lo largo de mi trayectoria pública, he mantenido con el Gobierno de los Estados Unidos una relación institucional basada en el respeto y en la coordinación. Estoy convencida de que así debe continuar siendo, porque cuando se trata del bienestar de nuestras comunidades, la cooperación es siempre el camino”, manifestó ante la situación, de la que dijo estar “sorprendida”.

“Aquí parece que la violencia de género es normal. Pero se equivocan. Se equivocan quienes, detrás de un micrófono, una cámara o del anonimato que permiten las redes sociales, me señalan sin pruebas, sin verdad y sin límites. Y lo más incongruente: son ellos, quienes ya vendieron su integridad y su dignidad por dinero, por avaricia o por odio. No tienen calidad moral para señalar a nadie”, señaló Ávila.

“A quienes insisten, les hablo de frente: no hay delito, no hay falta, no hay nada que perseguir. Solo la desesperación de quienes no entienden que servir también es resistir”, dijo, y agradeció “las palabras de respaldo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina y dio por cerrado el tema.