EU cancela 13 rutas de aerolíneas mexicanas y vuelos combinados desde el AIFA

El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó este martes que ha revocado la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La orden del secretario de Transporte, Sean Duffy, cancela los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus y congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga, conocidos como «belly cargo», de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

Duffy dijo que México «canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias».

El Departamento de Transporte señaló que el incumplimiento continuado de México «puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses». Los pasajeros deben ponerse en contacto con su aerolínea para obtener información específica de reubicación.»