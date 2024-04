“Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas. No veo groserías”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que “estuvo muy bien” el desarrollo del segundo debate presidencial, que se realizó el domingo por la noche, y que por eso estaba “bien, y de buenas” esta mañana.

López Obrador aseveró que “hubo cosas ahí menores” en el evento, pero que todo fue “muy bien”.

“Estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas. No veo groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien”, dijo.

López Obrador resaltó que “ya falta nada más un debate, estamos a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir y todo está en santa paz, eso es lo más importante”.

“Si hay diferencias que se expresen, que se manifiesten, incluso que se excedan las denuncias porque hay exageraciones, y muchas calumnias en este tiempo, en el caso de lo que estamos padeciendo como Gobierno en lo que corresponde al presidente, a ya saben quién, estoy enfrentando una campaña muy vulgar y desde luego calumniosa”, subrayó.

“Todo esto de ‘AMLO narcotraficante’, presidente narco’, un publicista o varios, creo del extranjero, estos vinculados a las agencias de los Gobiernos extranjeros, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México, que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios más que nada, y como la gente sigue apoyando, pues echaron a andar esa campaña desde hace como tres meses, siempre ha habido cuestionamientos, pero esa campaña de ‘narcopresidente’ surge a partir de una publicación, de un periodista galardonado, Premio Nobel del periodismo, que ya no hemos vuelto a saber de él”, indicó.

El mandatario mexicano confirmó que sí pudo ver el debate presidencial: “me gustó mucho, mucho, mucho y si siguen así las cosas va a ganar México”.

El segundo debate de los tres candidatos presidenciales se llevó a cabo el domingo por la noche, con la participación de Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México; y Jorge Álvarez Máynez, del también opositor Movimiento Ciudadano.

Gálvez Ruiz elevó este domingo sus ataques en el que acusó de “mentirosa” y “narcocandidata” a Sheinbaum Pardo, quien se defendió en los resultados del Gobierno del presidente López Obrador.