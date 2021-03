Estudio revela que el 50% de los jóvenes se sienten atraídos por el mismo sexo

Un estudio revela que la mitad de los jóvenes de la actualidad se sienten atraídos por el sexo opuesto. Esto como una muestra de que la sexualidad y la identidad han cambiado fundamentalmente.

De acuerdo a una encuesta del grupo de investigación Ipsos Mori, realizada a jóvenes de 18 a 24 años, conocidos como Generación Z, en el Reino Unido, reveló que al menos el 50% de ellos “solo les atraen los del sexo opuesto”.

En cuanto los adultos, las personas de entre 41 y 54 años, la encuesta encontró que el 76 por ciento se sentía atraído únicamente por el sexo opuesto, pero el 81 por ciento de las personas de 55 a 75 años dio la misma respuesta.

La encuesta preguntó a 1.127 adultos en el Reino Unido y 1.005 en los EE. UU. Y obtuvo resultados similares-

La experta en psicología de la orientación sexual en la Universidad de Trent en Ontario, Canadá,, Karen Blair, reveló que “Los aumentos representan, al menos parcialmente, un aumento en la voluntad y la capacidad de salir del closet”

“Cada generación reciente ha enfrentado cada vez menos presiones externas para adaptarse a la heterosexualidad”, señaló a Daily Mail.

Quizás Alfred Kinsey, un pionero de la investigación sobre la sexualidad, tenía razón cuando escribió en 1948: “Los hombres no representan dos poblaciones diferenciadas, heterosexuales y homosexuales. El mundo no debe dividirse en ovejas y cabras. No todas las cosas son negras ni todas las cosas blancas “.

Por otra parte, una encuesta de Estados Unidos esta semana encontró que un récord del 5.6 por ciento de los estadounidenses ahora se identifican como LGBTQ, y la mayoría dice que son bisexuales.

De acuerdo a una actualización publicada por Gallup, la comunidad LGBTQ muestra un aumento del 1,1 por ciento desde que se realizó la última encuesta en 2017. Esto, desde que comenzó la encuesta en 2012, con un estimado de 18 millones de adultos en Estados Unidos que se identificaron como LGBTQ el año pasado.

Los resultados, basados ​​en más de 15,000 entrevistas realizadas a lo largo de 2020 con estadounidenses de 18 años o más, encontraron que las generaciones más jóvenes eran más propensas a decir que son LGBTQ con uno de cada seis adultos de la Generación Z de entre 18 y 23 años, o el 15.9 por ciento, identificándose como semejante.

Gallup informó que el 86,7 por ciento de los estadounidenses dicen ser heterosexuales o heterosexuales, mientras que el 7,6 por ciento no responde la pregunta sobre su orientación sexual.

Esta respuesta había crecido de un promedio del 5 por ciento en encuestas anteriores.

En años anteriores, Gallup no les había pedido a los encuestados que identificaran su orientación sexual exacta, solo les había pedido respuestas de sí o no en respuesta a si eran o no LGBTQ.

Con la inclusión de la pregunta en 2020, encontró que el 54,6 por ciento se identifica como bisexual, mientras que casi una cuarta parte dice que es homosexual.

Otro 11,7 por ciento se identificó como lesbiana y el 11,3 por ciento como transgénero.

Y otro 3.3 por ciento ofreció otra preferencia no heterosexual, como queer o amor por el mismo sexo.

Por: Multimedios