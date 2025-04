Estudiantes en paro entregan facultades de UNAM

Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que anoche fueron entregadas a las autoridades universitarias las instalaciones de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Economía, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Arte y Diseño por los estudiantes que permanecían en paro.

Los alumnos habían tomado los planteles en rechazo a la reforma al artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, ya eliminado, el cual establecía la suspensión y expulsión inmediata como medida provisional en caso de cometer actos vandálicos en los planteles, y por la exigencia de comedores subsidiados, entre otras.

En un comunicado, la UNAM destacó que en la Facultad de Arquitectura se logró, inclusive, un acuerdo entre autoridades y la asamblea estudiantil, que incluye una solución sobre el concesionario de la cafetería y la barra de alimentos. Detalló que se creará un concurso de ideas para mejorar los espacios de las cafeterías y los proyectos serán considerados en las áreas destinadas para la operación de concesionarios; se pondrá en marcha una comisión revisora de las barras y cafeterías, en la que participarán los estudiantes, académicos y personal administrativo, entre otros aspectos.

“Es así, como con diálogo, se avanza en la búsqueda de soluciones a las inquietudes que han manifestado grupos estudiantiles”, afirmó la máxima casa de estudios.

Reiteró igualmente que la Comisión de Legislación del Consejo Universitario acordó, por unanimidad, la eliminación del artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario y que esta disposición no está vigente puesto que no ha sido publicado y el rector Leonardo Lomelí Vanegas ha instruido que no se haga.

Por otra parte, la UNAM también expresó su “rechazo firme y categórico” a las acciones violentas que realizaron la tarde de este viernes un grupo de personas en la zona aledaña al campus central de Ciudad Universitaria, particularmente sobre las avenidas Insurgentes y Universidad.

“Las y los universitarios reiteramos nuestro pleno respeto a la libertad de expresión y manifestación, pero condenamos cualquier tipo de violencia, pues es contraria a nuestros valores y ajena a la voluntad de diálogo con la que atendemos las preocupaciones de nuestra comunidad”, enfatizó.