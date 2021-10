Esto es lo que hay dentro de una salsa picante mexicana, visto desde un microscopio

La Salsa Valentina es uno de los alimentos picantes más famosos en México, probablemente alrededor del mundo, pues ha acompañado por varios años a las familias mexicanas a la hora de desayunar, comer, cenar, botanear y prácticamente en todo momento.

Su apariencia también resulta curiosa, pues dotada de un color rojizo bastante intenso, podría darte la idea de que se trata de un producto realmente picoso, aunque dependerá de la resistencia al picante de cada persona.

Sin embargo, una vez vista a través de un microscopio, su apariencia podría deformarse al punto de ser irreconocible, aunque no por ello cambia sus propiedades, su sabor o su olor, y así lo demostró el TikToker detrás de la cuenta Micro Terra.

“Vamos a ver bajo el microscopio una gota de salsa Valentina. En verdad me sorprendió mucho la cantidad de cosas que tiene. Pareciera que está super sucia y llena de porquerías. Pero bueno, no se está moviendo nada, no hay trozos de insectos. No hay nada que temer. Estamos viendo sus ingredientes como condimentos y especias. Puedes seguir poniendo litros y litros de salsa Valentina a tus botanas o para los más experimentados, pueden seguir bebiéndolo directamente de la botella”, dijo el influencer a través de su grabación. El Tik Toker Jesús Magallón por fin reveló si la famosa salsa que utilizamos casi para cualquier cosa en México es saludable o definitivamente deberíamos cortar su consumo FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el etiquetado, sus ingredientes constan de agua, chiles secos puyas, ácido acético, sal yodada, condimentos, especias y 0.1% de benzoato de sodio como conservador.

De acuerdo con el etiquetado frontal como advertencia de riesgo para la salud del gobierno de México, la salsa Valentina que todos usamos para cualquier comida, debe llevar un sello en su etiqueta por el exceso de Sodio.

“Todas las salsas son elaboradas con materias primas de la más alta calidad. Para su envasado se utilizan los equipos más modernos y actualizados existentes en el mercado”, aclaran en su sitio oficial.

Esta salsa, además, es envasada en la planta de Tamazula, ubicada en Guadalajara, estado de Jalisco, donde se generan empleos y bienestar económico para cerca de 100 familias locales, de acuerdo con la propia empresa.

Actualmente se vende en todo México y también en estados como California Texas e Illinois en los Estados Unidos; sin embargo, se presume que tiene presencia en Canadá, España y América Latina gracias a los mexicanos que residen en dichas tierras. Esto es lo que hay dentro de una salsa picante mexicana, visto desde un microscopio FOTO: DAVID POLO /CUARTOSCURO.COM

Micro Terra en TikTok

Jesús Magallón es el dueño de la cuenta Micro Terra, dedicado a la divulgación científica, donde el influencer utiliza un microscopio para mostrar las maravillas de, generalmente, alimentos.

Se trata de un mexicano con estudios en genómica alimentaria, con sueños de ser un profesor dedicado en cien por cien a la investigación científica. El TikToker se hizo viral gracias a un video en el que puso bajo su microscopio los tacos callejeros.

“Fui a un puesto de tacos de lo más normal y lo primero que encontré fue un pelo. La salsa fui gota por gota revisando, hasta que encontré pues esa parte ese insecto”, dijo en una entrevista para la periodista Daniela Obregón del noticiario Hechos. Esto es lo que hay dentro de una salsa picante mexicana, visto desde un microscopio FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Actualmente está dedicado cien por cien a TikTok como su principal red social, donde acumula más de 616 mil seguidores, además de 6.9 millones de reacciones o “me gusta” y videos con más de dos millones de vistas como es el caso de la Salsa Valentina, el Yakult, o más de 4 millones de visualizaciones en los tacos callejeros.

Entre las cosas que ha puesto a prueba bajo su microscopio está el pétalo de una rosa, una costra proveniente de alguna herida, células vegetales, arena de playas de Cancún, las canas del cabello, el interior de un barro o punto negro, un mosquito, un jugo Boing, una cerveza, una Coca Cola y un billete de 100 pesos, entre otras cosas.

Fuente: Infobae