Estén pendientes del caso Lozoya, es asunto de tribunal popular: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población buscar informarse del caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien tiene su primera audiencia este martes ante el juez que ordenó su detención por actos de corrupción durante su gestión.

“El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano y popular”, dijo.

El mandatario afirmó que con esto se podrá conocer cuál era el modus operandi de los delincuentes ‘de cuello blanco’ y la forma en que repartían sobornos.

“Los grandes atracos no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces cómo hasta se premiaba o se reconocía a los corruptos se les consideraba muy hábiles y astutos porque sabían aprovechar la oportunidad para hacerse con riquezas”, comentó.

López Obrador pidió que se vigilen los avances del caso de Lozoya dado que involucran a ‘llamada sociedad política’.

“Puede haber la intención de que ‘pase de noche’ este asunto, de no informar lo suficiente”, subrayó.

El lunes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron, por separado, los detalles de la primera audiencia de Lozoya, que será por el caso de Agro Nitrogenados.

Se trata de una acusación por el presunto soborno que el exdirectivo habría recibido por 3.5 millones de dólares por parte de la empresa Altos Hornos de México con el fin de que Pemex le comprara una planta “chatarra” productora de fertilizantes.