“Este virus está perrísimo; sentía que me moría”: Omar Fayad sobre Covid-19

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, narró su experiencia tras haberse contagiado del coronavirus Covid-19. Aseguró que el sábado, cuando dio a conocer que estaba infectado, tuvo temperatura de 41 grados y solamente tomó paracetamol porque hasta es peligroso tomar otros medicamentos.

“Te permiten como meterte al agua y tratar de bajártela (…) los dolores de cuerpo son verdaderamente insoportables, son terribles y la temperatura te mantiene en una condición de deshidratación”, explicó.

En entrevista con Azucena Uresti, el gobernador de Hidalgo afirmó que su familia está bien y dieron negativo a la prueba “el único que dio positivo fui yo”. “La familia está aislada por separado, no nos juntamos, no se le permite a nadie que entre a mi habitación”, informó.

Hidalgo entra en la fase 2 por la pandemia del coronavirus

El gobernador dio a conocer que un funcionario de la Secretaría de Salud del estado también está contagiado con el Covid-19, quien requirió hospitalización.

“Tenemos otros casos muy feos, por ejemplo una persona que trabaja en el sector salud, se debate entre la vida o la muerte, lo tenemos hospitalizado, muy grave”.

Tras reunirse en una conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador días antes de ser diagnosticado con el Covid-19, dijo que espera no haberlo contagiado y pidió cuidarlo.

“Yo espero no haber contagiado al Presidente, cuiden al Presidente”, solicitó. Fayad explicó que ya se siente mejor pero por los malestares el domingo en la madrugada “sentía que me moría”.

“Estoy súper bien, el domingo en la madrugada sentía que me moría, un adulto mayor no lo aguantaría”, narró. El gobernador afirmó que el Covid-19 no es una broma, ni una simple gripa. “No es broma, se debate entre la vida o la muerte (…) esto no es una gripita, los picos más altos llegan a 41 grados”.

El hidalguense hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones de prevención para no contraer el Covid-19.

