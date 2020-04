Este es el perfil de los reos que podrían ser liberados por la Ley de Amnistía

Tras la noticia de que el Senado aprobó la Ley de Amnistía, promovida por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Al menos 400 reos ven cerca la oportunidad de quedar libres bajo los términos de dicha ley.

Quienes tendrán la oportunidad de salir son aquellos prisioneros que tengan más de 65 años y hayan cumplido como mínimo el 70% de su condena en Centros Federales de Readaptación Social del país, declaró Julio Scherer, asesor jurídico de Presidencia a Once Noticias. Sin embargo, se analiza que este beneficio pueda ampliarse la población penitenciaria que tenga más de 60 años, es decir, que puedan ser candidatas más de 2 mil 600 presos.

Sin embargo, detalló que las autoridades buscan que aquellos que hallan cometido “delitos de sangre” o contra la salud no puedan ser candidatos a la preliberación. Señaló que más allá de las críticas “hay que tener en cuenta la vida de la persona y hay que tratar de preservar eso y la salud, por su puesto”.

Refirió que la Ley de Amnistía servirá para otro tipo de casos como los que están relacionados con “personas indígenas, con personas que no pudieron defenderse, que de hecho de alguna forma fueron vulnerados parte de sus derechos humanos, por ignorancia, por incapacidad, etcétera, o que ya cumplieron tiempo, la edad”.

Al ser aprobada fue dado a conocer y confirmado que los delitos que podrán ser perdonados por la norma serán: aborto, los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso; condenados por robo simple sin violencia y no reincidente y para los presos políticos condenados por sedición, con excepción del terrorismo.Deberán ser satisfechas también tres condiciones: una condenados por robo simple sin violencia y no reincidente y para los presos políticos condenados por sedición, con excepción del terrorismo.

Otras condiciones que deberán ser satisfechas serán: una sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Además, Scherer, cuestionaron sobre si el exgobernador Mario Villanueva Madrid, vinculado con el cártel del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”, sería candidato a este beneficio. El funcionario dijo que muy probablemente el ahora preso cuente con los requisitos suficientes para la preliberación, pero no confirmó que fuera a salir.

La ley fue aprobada con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstinencias de los miembros del Senado. Posteriormente el documento fue enviado al ejecutivo federal para que este pueda firmar, publicar y poner en vigor la Amnistía.

El presidente pidió a la Cámara Alta que apresurar la deliberación sobre esta norma con el objetivo de despresurizar las cárceles debido a que, como lo informó la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, las cárceles mexicanas no cuentan con la capacidad de mantener las medidas preventivas que establece la Secretaría de Salud para enfrentar la pandemia, entre ellas, la sana distancia.

La organización informó que se encuentran en peligro alrededor de 200 mil 936 personas privadas de su libertad, pues muchas de ellas son parte de grupos considerados vulnerables al coronavirus.

Sobre la aprobación de la Ley de Amnistía el coordinador de los senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, refirió que “si bien es un paso histórico, su aprobación es también un acto de humanidad ante la crisis por coronavirus”.