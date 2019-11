Este domingo marcha nacional contra el crimen y la violencia

En el marco del primer año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la familia LeBaron y organizaciones civiles realizarán una marcha este domingo, del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución, contra la presente administración. La movilización también se efectuará a la misma hora en 34 ciudades de la República.

El activista Julián LeBaron comentó a este diario que expresarán el repudio al crimen y la solidaridad con las víctimas de la violencia; añadió que quieren hacer visible su dolor, así como de miles de mexicanos.

“La convocatoria es a todos los mexicanos, que se nos incluya en la participación de cómo se va a enfrentar el crimen; han sido asesinados en lo que van del año 30 mil mexicanos, necesitamos ayuda”, manifestó tras la masacre de nueve integrantes de su familia el 4 de noviembre en Sonora.

En tanto, los representantes de Rescatistas Coapa, Chalecos México, Futuro 21 y Observatorio

Ciudadano, convocaron a la ciudadanía a participar en la movilización. El pliego petitorio consiste en un llamado al respeto al Estado de derecho, así como mayor seguridad.

También exige el combate al crimen organizado, un sistema de salud de calidad, preservación y reactivación del proyecto delNuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM), educación de calidad y empleo.

Alejandra Morán, de Chalecos México, comentó que piden a los asistentes vestir de blanco, “nos deslindamos de cualquier grupo que pueda llevar banderas y que pueda utilizar algún medio violento, es una marcha 100% pacífica”.

Por su parte el líder nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, señaló que la marcha la encabeza la familia LeBaron y el partido participará con la finalidad de defender la democracia, buscar la paz y una mejor estrategia de seguridad.

En un video difundido en redes sociales el dirigente del PAN, Marko Cortés, dijo que también el partido asistirá a la convocatoria para demandar salud, seguridad y oportunidades de trabajo: “logremos, todos juntos, exigirle al Gobierno que escuche, que se deje ayudar, que escuche a los expertos, que decida por técnica, no por ideología”.

Sicilia descarta participar en protesta

Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, confirmó que no participará en la marcha de este domingo porque desconoce quién está convocando y al parecer es partidista.

“Me quiero mantener al margen de los partidos, no pertenezco a ningún partido y mi demanda es muy concreta a la unidad nacional, no voy contra el presidente (Andrés Manuel López Obrador), no sé bien realmente quién convoca, no me subo a un camión que no conozco”, refirió.

Por| 24Horas