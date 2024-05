Estas van a ser las elecciones más limpias y libres de la historia de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que las elecciones de este domingo 2 de junio serán las “más limpias, más libres” en la historia de México.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador pronosticó que los comicios serán completamente pacíficos, donde la Guardia Nacional participará para garantizar que no exista violencia en dicha jornada.

“Vamos a informar de cómo están la seguridad en el país y dar a conocer toda la participación de la Guardia Nacional para garantizar que no haya violencia, que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad, con seguridad, sin temor, porque consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres, y sobre todo pacíficas, ese es mi pronóstico, lo que yo sostengo”, dijo.

“Además estamos trabajando con ese propósito con los Gobiernos estatales y con el INE (Instituto Nacional Electoral), para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto verdaderamente sea libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia”, apuntó.

“Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México, las del domingo”, puntualizó.

El mandatario mexicano se lanzó contra sus adversarios, al asegurar que apostaron a que habría violencia en estas elecciones, lo cual a su parecer no ha sido así y que ahora se vive una “auténtica democracia”.

“Apostaron nuestros adversarios los conservadores a que iba a haber violencia, apostaron a eso, y afortunadamente no ha sido así, y también ayuda mucho el que la gente ya no quiere fraudes, ya no quiere esa historia negra de fraudes electorales, cuando se robaban hasta la Presidencia de la República, como nos consta”, señaló.

“Ahora estamos inaugurando una etapa nueva, de una auténtica, de una verdadera democracia, ya no es una caricatura de democracia, la democracia no es una fachada que sirve para que detrás opere una mafia del poder una oligarquía, que eran los que se sentían dueños de México, ya estamos en otro tiempo y tenemos que celebrarlo, ahora es el pueblo el que manda, y esa es la democracia”, apuntó.

A los comicios del 2 de junio, los más grandes en la historia de México, están llamados a las urnas más de 98 millones de ciudadanos para renovar más de 20.000 cargos, incluida la presidencia, los 500 diputados y los 128 senadores, así como nueve gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México.