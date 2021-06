Estas son las tres iniciativas de reforma constitucional que enviará AMLO al Congreso: industria eléctrica, electoral y Guardia Nacional a la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que enviará al Congreso de la Unión tres iniciativas de reforma constitucional en lo que resta de su administración.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dejó en claro que estas reformas serán para fortalecer a la CFE, electoral y para reforzar a la Guardia Nacional.

López Obrador recalcó que entre este año y el próximo enviará la reforma eléctrica, en 2022 en lo referente a la electoral, mientras que en 2023 presentará la correspondiente a la Guardia Nacional.

López Obrador apuntó que con la reforma a la CFE se busca poner orden para que el 54 por ciento del mercado eléctrico corresponda a la CFE, y el 46 por ciento a particulares

“Ahora como está la ley, aunque tenga capacidad de generación la CFE no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, tiene. que subir primero las particulares y luego las plantas de la CFE”, declaró.

“Durante el periodo neoliberal apostaron a destruirla (a la CFE), dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las industrias extranjeras, y esto afecto a los consumidores porque aumentaban los precios de la luz mientras se les daban subsidios a las empresas particulares.

Necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, a los integrantes de clase media que las grandes corporaciones, porque así está ahora: las tarifas más bajas las pagan los de arriba porque se hizo una reforma la Constitución con ese propósito”, dejó en claró.

E mandatario mexicano no fue muy optimista con respecto a esta reforma: “si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí, si ellas deciden seguir apoyando esta injusticia, que empresas particulares tengan mejor trato que la CFE, que asuman su responsabilidad”.

Reforma electoral

López Obrador busca con la reforma electoral que “haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia”.

Lo que el presidente de la República busca proponer con esta iniciativa de reforma electoral es bajar los costos de las elecciones y eliminar a los legisladores que se encuentran bajo la vía plurinominal.

“No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos, el INE y el Tribunal, no está el país ara eso, son las elecciones más caras del mundo, a bajar esos costos, necesitamos los recursos ara el desarrollo, el bienestar del pueblo”, señaló.

“Otra cuestión, para qué tantos diputados?, ¿porque no nada más se quedan los de mayoría?, ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero eso no solo en la Cámara de diputados, sino en la de senadores, vamos a reformar la constitución para que haya democracia plena”, aseveró.

El mandatario mexicano también quiere una refundación del Instituto Electoral Electoral (INE), “verdaderamente independiente” y que no sean controlados por partidos políticos o grupos de intereses.

“Que actúen de manera recta, con imparcialidad, que es eso que un consejero escriba un libro ej contra del populismo, que ni siquiera saben qué es, pero es una etiqueta, un estigma, ¿cómo un juez va a hablar así?, ¿por qué no actúan con discreción?”, destacó.

Iniciativa de Guardia Nacional

López Obrador también planteará en 2023 una iniciativa para fortalecer a la Guardia Nacional, la cual consistirá en que forme parte de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no de otras dependencias.

“Voy a proponer que en su momento, la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa nacional, que sea una rama, porque también no quiere quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país”, dijo.

“Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, per no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución, y en seis años esté echado a perder”, reiteró.