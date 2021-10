“Están muy deseosos de que haya tragedia, que nos vaya mal”: AMLO critica reacción de opositores a enfrentamiento en Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las reacciones de medios de comunicación y expresidentes tras el enfrentamiento entre policías antimotines y trabajadores en paro de la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

Que predomine el interés general; a un lado lo individual. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/CDUEkKU3AX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 14, 2021

“Están muy deseosos de que haya tragedia, que nos vaya mal, son tiempos de zopilotes”, dijo este jueves en la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional.

López Obrador señaló a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes reaccionaron ante la noticia de que había un muerto tras dichos enfrentamiento, lo cual fue desmentido horas después por autoridades.

“Fíjense en qué andan, por eso si el pueblo lo decide, si el Creador lo permite, la ciencia y la naturaleza, terminan en septiembre de 2024, no me vuelven a ver ni el pelo, porque no se puede, ya uno tiene su tiempo y la oportunidad de servir”, argumentó.

“¿Cómo uno va a estar con desfiguros después de haber tenido la oportunidad. Bueno ya terminó su gobierno y gracias a la vida, lo hizo bien o lo hizo mal pero no, es demasiado apego al poder, mucha ambición. Están muy nerviosos y eso los lleva a hacer el ridículo”, externó.

Al menos cuatro heridos fue el saldo este miércoles de un choque entre policías antimotines que lanzaron gases contra empleados que mantienen una huelga en la refinería de Dos Bocas, informó la titular de Energía, Rocío Nahle.

El desalojo ocurrió a las 6:00 h local cuando los empleados que reclaman aumento salarial y otras prestaciones intentaron ingresar a las instalaciones por uno de los accesos principales.