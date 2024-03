“Están como la Inquisición”: AMLO arremete contra el INE tras ordenarle modificar 7 ‘mañaneras’

El presidente Andrés Manuel López Obrador acuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) está muy estricto, “como la Inquisición“, luego de que en la previa le ordenara bajar o modificar siete conferencias mañaneras.

López Obrador apuntó que debe leer con mucho cuidado sus textos sobre clases de historia, ya que no puede hablar ahora de la oligarquía corrupta.

“Vamos a iniciar hoy con la lectura de la parte que nos falta de la vida del general (Lázaro) Cárdenas y la muy buena noticia. Es que vamos a tener tiempo para contestar preguntas y además no vamos a ampliarnos mucho en la lectura”, detalló.

“Tengo que ver con mucho cuidado ya el texto porque están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición”, manifestó.

“Ahora fíjense, me acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta, no voy a poder hablar aquí de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo, lo hacemos aquí entre todos. Podría ser mafia del poder o conservadurismo corrupto”, argumentó en el Salón Tesorería.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó este lunes modificar o eliminar siete conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En dichas mañaneras se apuntó que se hicieron pronunciamientos que podrían vulnerar el proceso electoral en curso o que incurrían en propaganda electoral.

La comisión analizó tres quejas presentadas por el PAN y el PRD:

Denuncia al presidente López Obrador por las manifestaciones realizadas en la conferencia de prensa matutina celebrada el 2 de febrero.

Denuncia al presidente López Obrador y al secretario del Trabajo y Previsión Social por las expresiones hechas durante las conferencias matutinas de los días 6, 7, 8 y 9 de febrero.

Denuncia por la difusión de actos de gobierno celebrados en Puebla y Tlaxcala el 3 de marzo, así como manifestaciones realizadas en las conferencias matutinas de los días 4, 5 y 6 de marzo.