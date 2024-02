Estalla huelga, en el Nacional Monte de Piedad por falta de acuerdo en la negociación de su contrato

Tras una década de conflicto, entre el Sindicato de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y el Patronato del Nacional Monte de Piedad, estalló la primera huelga en su historia en el primer minuto de este 15 de febrero de 2024.

Este conflicto que en los últimos tres años ha tenido una intensa etapa de negociaciones tiene de fondo la intención de modificar en su totalidad el Contrato Colectivo de Trabajo que, a decir de la representación patronal, es imposible mantenerlo, pues ha dejado de ser negocio el empeño, y en el país se han diversificado las ofertas de préstamos, sobre todo de instituciones bancarias.

Tras intensas negociaciones que se prolongaron hasta las 22:00 horas, y pese a la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las partes no lograron establecer una prórroga para seguir con la revisión del contrato que llevaba un avance de más del 90 por ciento.

En un comunicado de prensa la representación de la empresa informó que “el sindicato mayoritario del Nacional Monte de Piedad ha decidido romper la negociación, y estallar la huelga programada para el primer minuto del 15 de febrero del presente año, tras otra semana de negociaciones fallidas en el juzgado”.

Destacó que las opciones que la Institución tiene se ven drásticamente reducidas a partir de la huelga por parte del sindicato, lo cual “deja a las partes sin acuerdo y una negociación trunca, en perjuicio de los trabajadores –que llevan tres años sin incremento salarial por la intransigencia de su dirigente– y del futuro de la Institución, cuya misión social se pone en riesgo”.

Vale la pena resaltar que en este proceso de negociación se presentaron diversas prórrogas; pero fue este 14 de febrero cuando la empresa ya no estuvo de acuerdo en seguir prorrogando el emplazamiento a huelga.

Para la directiva del Monte de Piedad “representante sindical actuó en agravio de sus representados y, al privilegiar sus propios intereses, se negó todo este tiempo a llevar la consulta con los trabajadores, ignorando el llamado de las autoridades, incluyendo el presidente de la República, a la mediación”.

Esta situación no hace más que dañar al Nacional Monte de Piedad. No solo el tiempo sigue apremiando, sino que en este punto es obvio que el sindicato no cederá en su postura, ni mostrará el convenio de mediación a sus trabajadores, a pesar de que la Institución lo aceptó y firmó desde diciembre del año pasado.

Además informaron que “ha llegado el momento de actuar, atendiendo nuestra misión fundacional de ayudar a quien lo necesite y el mandato de perpetuidad. Ante la inminente huelga, estaremos en constante comunicación con nuestros clientes por medio de nuestros múltiples canales oficiales, y les aseguramos que sus prendas contarán con total y absoluto resguardo en todo momento”.

Finalmente, acusaron al líder sindical Arturo Zayún, de ser el principal obstáculo para llegar a un acuerdo, “a lo largo de este proceso se ha llevado, por parte de la administración, un diálogo transparente y un esfuerzo por llegar a un acuerdo, acatando la mediación de la Secretaría del Trabajo y de las instancias judiciales. Sin embargo, se ha hecho patente en los hechos que nunca hubo voluntad para llegar a un acuerdo y que el líder sindical no representó los intereses de sus agremiados, poniendo en riesgo casi 250 años de legado, y miles de puestos de trabajo”.