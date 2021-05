Estados Unidos entregó a México expediente sobre caso Ayotzinapa, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de Estados Unidos le entregó un expediente sobre el caso Ayotzinapa, luego de hacerle esta petición a la vicepresidenta de dicho país, Kamala Harris.

López Obrador afirmó que la comisión que investiga el caso de los 43 normalistas desaparecidos le pidió que realizará dicha intermediación a la vicepresidenta estadounidense, la cual fue realizada en la reunión virtual que sostuvieron a inicios de mayo.

“La comisión de derechos humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno de estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de EE.UU. y le pedí a la vicepresidenta (Harris) que nos ayudara”, externó.

“Quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte, no puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta. Platicamos con ella hace 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos esta semana el resto”, argumentó.

Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 26 de septiembre de 2014 policías corruptos del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río.

Pero familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron esta versión de la “verdad histórica” al señalar que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.

Una de las principales promesas de López Obrador tras asumir el poder en 2018 ha sido resolver este caso porque lo considera un emblema de la represión del “periodo neoliberal”.

Nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa, ese es nuestro compromiso, también en este caso no se actuó con rectitud, se mintió y queremos queremos saber dónde están los jóvenes, saber toda la verdad, por eso no he quitado el dedo del renglón”, explicó el jefe del Ejecutivo federal.