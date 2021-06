Esposo de candidata de Morena muere luego de atentado en Cuitzeo, Michoacán

José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de la coalición Morena-PT para la Presidencia Municipal de Cuitzeo, Michoacán, perdió la vida luego de ser atacado a balazos.

La Fiscalía de Michoacán fue la encargada de confirmar el fallecimiento de Pérez Aguilar, que presentaba heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

José Marcelino Pérez Aguilar fue trasladado a un hospital de Charo, donde fue intervenido quirúrgicamente y por más de 72 horas se debatió entre la vida y la muerte.

De acuerdo con los reportes, la agresión se registro a las 23:20 horas cuando Elia Milán y su familia salieron de Mariano Escobedo con dirección a Cuitzeo. Ahí, un grupo de personas a bordo de una motocicleta y un automóvil disparó contra ellos.

A través de redes sociales, la candidata informó que se encontraban bien; sin embargo, señaló que no podía dar más detalles de lo ocurrido.

“Quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales”, expresó.

